Mercato - PSG : Pochettino a l’avenir de Donnarumma entre les mains !

Publié le 15 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Dans les buts du PSG, Mauricio Pochettino prône l’alternance. Une situation qui n’est pas forcément du goût de Gianluigi Donnarumma. De quoi déjà relancer son avenir dans la capitale française ?

Cet été, le PSG s’est rajouté un problème où il n’en avait pas besoin. En effet, alors que le club de la capitale avait Keylor Navas, Leonardo est allé chercher Gianluigi Donnarumma. Forcément, Mauricio Pochettino doit tranché entre deux grands gardiens pour occuper les buts parisiens. Et pour le moment, aucune hiérarchie a été établie, obligeant Navas et Donnarumma à alterner. Bien qu’étonnante, cette gestion fonctionne. Mais pour encore combien de temps ?

A peine arrivé, déjà parti ?