Mercato - Barcelone : Xavi va croiser Mourinho sur le marché cet hiver !

Publié le 18 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone dans le cadre du mercato hivernal, Denis Zakaria ferait également tourner la tête de la Roma qui à en croire les propos de son directeur général, pourrait passer à l’action cet hiver.

Le FC Barcelone devrait se montrer plus que simplement actif sur le marché hivernal en raison du besoin de Xavi Hernandez de voir son effectif renforcé. Plusieurs dossiers sembleraient être à l’étude au sein du club catalan à l’instant T dont la piste menant à Denis Zakaria. L’international suisse de 24 ans voit son contrat au Borussia Mönchengladbach arriver à expiration à la fin de la saison. Et le Barça serait le club de ses rêves d’après la Gazzetta dello Sport. Néanmoins, la Roma ne déposerait pas les armes et pourrait, sous la demande de son entraîneur José Mourinho, mettre des bâtons dans les roues de Xavi Hernandez.

« Améliorer l'équipe comme le veulent les propriétaires, Mourinho et moi-même »