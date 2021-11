Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme aveu de Rakitic sur le retour de Xavi !

Publié le 28 novembre 2021 à 23h30 par A.D.

Après avoir évincé Ronald Koeman, Joan Laporta a donné les clés du Barça à Xavi. Heureux de voir l'entraineur espagnol faire son retour au FC Barcelone, Ivan Rakitic a reconnu qu'il aurait aimé travailler sous ses ordres.

Auteur d'une première partie de saison catastrophique, Ronald Koeman a été remercié par Joan Laporta. Pour assurer la succession du technicien néerlandais, le président du FC Barcelone a décidé de faire confiance à Xavi. Une nouvelle qui comble de bonheur Ivan Rakitic, même s'il aurait aimé faire partie de son effectif.

«J'aurais aimé travailler avec lui»