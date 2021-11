Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre colossale en préparation pour Dembélé ?

Publié le 28 novembre 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait refusé une offre de prolongation car plusieurs clubs seraient prêts à lui offrir 20M€. D'ailleurs, Newcastle serait même disposé à lâcher une somme supérieure.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé ne devrait plus faire long feu en Catalogne. En effet, l'attaquant français sera en fin de contrat le 30 juin et il serait de plus en plus loin de prolonger. Comme l'a annoncé SPORT ce dimanche, Ousmane Dembélé aurait refusé l'offre de contrat du FC Barcelone car plusieurs clubs seraient disposés à lui offrir environ 20M€. D'ailleurs, Newcastle serait même prêt à proposer plus.

Newcastle veut offrir plus de 20M€ à Ousmane Dembélé