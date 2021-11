Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta plus que jamais en danger avec Ousmane Dembélé ?

Publié le 28 novembre 2021 à 17h00 par D.M.

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé susciterait l'intérêt de nombreuses équipes européennes, notamment de Premier League.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, mais je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer » confiait Ousmane Dembélé en avril dernier. Mais alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, l’international français n’a toujours pas trouvé d’accord avec les dirigeants du FC Barcelone. Selon les informations de Sport, le joueur aurait même repoussé la dernière offre de prolongation transmise par ses responsables, notamment en raison de l’intérêt de clubs européens.

Plusieurs clubs restent à l'affût