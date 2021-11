Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’annonce de Ryad Boudebouz sur son avenir !

Publié le 28 novembre 2021 à 14h00 par T.M.

A 31 ans, Ryad Boudebouz a encore quelques années devant lui. D’ailleurs, le joueur de l’ASSE n’entend pas mettre fin à sa carrière de sitôt.

Ryad Boudebouz connait-il ses derniers mois en tant que joueur de l’ASSE ? Arrivé à l’été 2019 dans le Forez, le milieu algérien n’a plus que 6 mois de contrat avec les Verts. En effet, à l’issue de la saison, s’il ne prolonge pas, le joueur de Claude Puel sera libre de s’engager avec le club de son choix. Recevra-t-il alors un nouveau contrat de la part de l’ASSE ? Rejoindra-t-il un nouveau club pour entamer un nouveau chapitre ? Boudebouz est en tout cas sûr d’une chose : il n’arrêtera pas maintenant.

« Je ne suis pas près d’arrêter »