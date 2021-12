Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La première recrue de Puel est déjà validée !

Publié le 1 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Joris Gnagnon devrait être la première recrue hivernale de Claude Puel, Denis Balbir salue ce choix.

Après une première partie de saison poussive, l'ASSE compte bien se renforcer cet hiver afin de compenser la perte de plusieurs joueurs importants qui disputeront la CAN durant le mois de janvier. Dans cette optique, Claude Puel, qui avait fait de l'arrivée d'un défenseur central une priorité, a confirmé que Joris Gnagnon pourrait prochainement débarquer. « Joris Gnagnon est un joueur disponible à fort potentiel, qui veut se relancer. Le but est de se rendre service mutuellement et refera le point en fin de saison. Il a eu un Covid sévère il y a un mois, et il reprend de manière individuelle », confie-t-il en conférence de presse. Une arrivée validée par le journaliste Denis Balbir.

Gnagnon est validé