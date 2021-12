Foot - ASSE

ASSE - Malaise : A l’ASSE, on tire la sonnette d’alarme !

Publié le 5 décembre 2021 à 15h10 par T.M.

C’est de pire en pire pour l’ASSE. Et après la gifle reçue ce dimanche contre Rennes (0-5), Zaydou Youssouf a appelé tous ses coéquipiers à vite se reprendre.

La crise est terrible du côté de l’ASSE. Depuis le début de la saison, les hommes de Claude Puel enchainent les défaites. Et ce dimanche, les Verts ont connu une terrible déconvenue. A domicile, l’ASSE a été giflée par Rennes (0-5), porté notamment par un triplé de Martin Terrier. Forcément, au coup de sifflet final, l’ambiance était électrique à Geoffroy-Guichard et les mines étaient déconfites dans les rangs stéphanois. Au micro de Prime Vidéo , Zaydou Youssouf est apparu désabusé par la situation, espérant vite un sursaut d’orgueil.

« Ça devient urgent »