Foot - ASSE

ASSE - Malaise : L’incroyable témoignage de Boudebouz sur son calvaire à l’ASSE !

Publié le 28 novembre 2021 à 21h30 par T.M.

Ces derniers mois n’ont pas été simples pour Ryad Boudebouz. Jouant très peu avec Claude Puel, le joueur de l’ASSE n’a toutefois pas baissé les bras et à continuer de travailler pour avoir sa place.

Aujourd’hui sur le banc de l’ASSE, Claude Puel avait rapidement imposé ses idées une fois qu’il était arrivé dans le Forez. Et parmi les victimes de l’entraîneur stéphanois, on retrouvait notamment certains cadres des Verts, poussés vers la sortie. Si certains sont partis, d’autres sont toujours là. Alors que Wahbi Khazri a réussi à retrouver une place de choix à la pointe de l’attaque de l’ASSE, cela est toujours compliqué pour Riyad Boudebouz. Malgré ces difficultés, l’Algérien refuse toutefois de baisser les bras et continue de travailler.

« Le club est au-dessus de tout et on doit le sauver »