Foot - ASSE

ASSE : Boubebouz prévient le PSG !

Publié le 28 novembre 2021 à 8h55 par La rédaction mis à jour le 28 novembre 2021 à 8h58

Avant la rencontre ce dimanche entre l’ASSE et le PSG, Ryad Boudebouz a lancé un avertissement au club de la capitale.