ASSE - Malaise : Pierre Ménès affiche une terrible inquiétude pour les Verts...

Publié le 24 novembre 2021 à 5h00 par A.M.

Bien que l'ASSE viennent d'enchaîner deux victoires de suite, Pierre Ménès s'inquiète pour la suite, notamment à l'approche de la CAN.

Après un début de saison catastrophique, l'ASSE redresse la barre et vient d'enchainer deux victoires consécutives, contre Clermont (3-2) puis à Troyes (1-0). Cependant, les Verts s'apprêtent à vivre un hiver compliqué avec les départs à la CAN de Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores. Pierre Ménès ne cache pas son inquiétude.

«La vraie inquiétude pour les Verts, c’est le mois de janvier avec 7 joueurs qui vont partir à la CAN»