Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel se fixe un objectif très ambitieux !

Publié le 18 novembre 2021 à 23h22 par La rédaction

L'ASSE connaît un début de saison très compliqué en Ligue 1. Cependant, Claude Puel s'est fixé un gros objectif au vu de la position actuelle du club stéphanois au classement.