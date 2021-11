Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Thierry Henry monte au créneau pour Claude Puel !

Publié le 14 novembre 2021 à 23h30 par T.M.

Alors que Claude Puel ne vit actuellement pas la meilleure situation sur le banc de la situation, Thierry Henry s’est prononcé sur cette situation.

Il aura donc fallu attendre la 13ème journée de Ligue 1 pour assister à la première victoire de l’ASSE en championnat. Depuis le début de la saison, les Verts sont en grande difficulté et Claude Puel peine à trouver la solution. Les critiques sont d’ailleurs nombreuses à l’encontre de l’entraîneur de l’ASSE, qui a vu son avenir être remis en question à plusieurs reprises. Néanmoins, Puel est toujours là et ne semble pas enclin à renoncer. Et dans cette tempête, il peut compter sur le soutien de Thierry Henry.

« C’est dur d’être coach, tu es bien seul »