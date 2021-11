Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Khazri envoie un énorme message à Puel !

Publié le 8 novembre 2021 à 3h15 par La rédaction

Mis à l'écart par Claude Puel pendant plusieurs semaines, Wahbi Khazri est revenu sur ce choix du manager stéphanois.

En arrivant sur le banc de l'ASSE, Claude Puel avait les idées claires. Son projet portait sur la mise en avant des jeunes joueurs, ce qui passait par le départ de nombreux cadres. Yann M'Vila, Mathieu Debuchy ou encore Loïc Perrin ont donc tous été poussés vers la sortie, mais Claude Puel aurait aimé aller encore plus loin avec Wahbi Khazri ou encore Romain Hamouma et Ryad Boudebouz, qui n'ont pas trouvé de porte de sortie et sont donc restés... sans être utilisés par l'ancien manager de Leicester. Mais face à l'échec de son projet, Claude Puel a finalement rappelé les cadres qui ont permis de redresser la barre la saison dernière, comme le souligne Wahbi Khazri, meilleur joueur de l'ASSE ces derniers mois.

«Les retours de certains joueurs cadres font que forcément...»