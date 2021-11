Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Khazri valide totalement cette révolution de Puel !

Publié le 7 novembre 2021 à 0h00 par D.M.

Alors qu'il avait pour habitude de faire confiance aux jeunes, Claude Puel a décidé d'accorder du temps de jeu à des éléments plus expérimentés comme Ryad Boudebouz ou Romain Hamouma. Un changement validé par Wahbi Khazri.

Claude Puel n’avait pas hésité à jouer la carte jeune ces derniers mois. Son recrutement était axé sur la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel. Le technicien espérait que ces pépites se mettent en valeur à l’ASSE et permettent au club de bien figurer au classement. Mais force est de constater que ce projet n’a pas apporté les résultats escomptés. Ces dernières semaines, Puel a changé d’optique et a commencé à offrir plus de temps de jeu à certains cadres du vestiaire comme Ryad Boudebouz ou Romain Hamouma. Un changement nécessaire pour Wahbi Khazri, âgé de 30 ans.

« Quand on a ces profils expérimentés pour gérer certaines situations, c'est plus facile »