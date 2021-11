Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Romeyer et Caïazzo se font sèchement tacler !

Publié le 7 novembre 2021 à 16h10 par D.M.

Ancien joueur de l'ASSE, Bafétimbi Gomis regrette le silence des deux dirigeants stéphanois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, alors que le club traverse une passe difficile.

L’ASSE n’est pas au meilleur de sa forme. Lanterne rouge du championnat avant d’affronter Clermont ce dimanche, le club stéphanois doit absolument l’emporter pour espérer sortir de la zone de relégation. Une victoire pourrait faire le plus grand bien aux joueurs stéphanois, mais aussi à Claude Puel, sur la sellette. Mais alors que l’ASSE traverse une grave crise de résultats, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont accordé peu d’entretiens ces dernières semaines. Un silence, que déplore Bafétimbi Gomis.

« Je sais par expérience que cela fait beaucoup de bien aux joueurs d’être soutenus par l’institution »