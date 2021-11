Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer vont boucler la vente du club à un prix hallucinant !

Publié le 6 novembre 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient initialement fixé le prix de vente de l'ASSE à 100M€, la situation sportive du club et l'urgence de vendre a tout changé.

« À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club ». Roland Romeyer l'assurait récemment, il espère que la vente de l'ASSE sera bouclée avant la fin de l'année. Un souhait qui pourrait être réalisé puisque L'Equipe révélait ces derniers jours que KPMG avait fixé une date butoir aux candidats au rachat du club pour transmettre leur offre. Mais cela va avoir un impact important sur le prix de vente.

Le prix de vente de l'ASSE a bien chuté