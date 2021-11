Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Wahbi Khazri revient sur son calvaire à l'ASSE !

Publié le 6 novembre 2021 à 21h10 par D.M.

Aujourd'hui titulaire indiscutable sous les ordres de Claude Puel, Wahbi Khazri n'a pas toujours été en odeur de sainteté à l'ASSE. L'international tunisien est revenu sur sa mise à l'écart au début de la saison dernière.

L’ASSE ne peut plus se passer, actuellement, de Wahbi Khazri. L’international tunisien a inscrit quatre buts en quatre matches et permet, par la même occasion, à son équipe de ne pas sombrer en Ligue 1. Pourtant, le joueur de 30 ans n’a pas toujours été un élément indiscutable sous les ordres de Claude Puel. Au début de la saison dernière, le technicien n'avait pas hésité à mettre à l’écart Khazri, présent au sein de l’ASSE depuis 2018. L’attaquant est revenu sur ces moments compliqués à Saint-Etienne et sur son retour en forme.

« Quand on est un joueur confirmé, c'est dur d'être mis de côté »