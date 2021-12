Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 6 décembre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le dossier Ousmane Dembélé s’éternise depuis trop longtemps, le FC Barcelone aurait l’intention d’être enfin fixé cette semaine.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé semble plus que jamais se diriger vers un départ libre du FC Barcelone. En effet, aucun accord dans le sens d’une prolongation n’a encore été trouvé malgré des négociations qui trainent en longueur depuis maintenant des semaines. Cependant, le feuilleton dans ce feuilleton pourrait enfin connaitre son dénouement dans les prochains jours…

Le Barça attend la réponse d’Ousmane Dembélé dans les prochains jours