Mercato - PSG : Une grosse opération de Leonardo prend l’eau…

Publié le 6 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2023, Mohamed Salah serait susceptible de jouer un sale tour au PSG au vu de sa position ferme concernant son avenir : rester à Liverpool, lorsque Paris songerait à son profil pour oublier Kylian Mbappé.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait se trouver confronter à un énorme dossier : dénicher un remplaçant à Kylian Mbappé. En effet, le contrat du champion du monde tricolore prendra fin à l’issue de la saison en cours et serait susceptible de ne pas être renouvelé à en croire les témoignages du principal intéressé et les informations qui fusent dans la presse à ce sujet. Parmi les multiples pistes prises en considération par le PSG au niveau de la succession de Mbappé, Mohamed Salah semble être l’une d’elles. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à un départ de Salah de Liverpool si son avenir résidait pleinement entre ses mains, son contrat courant jusqu’en juin 2023.

« Je veux rester à Liverpool »