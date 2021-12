Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Kylian Mbappé sur ses velléités de départ…

Publié le 6 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Ayant fait part de sa volonté de quitter le club cet été, qui n’a pas été respectée par le PSG, Kylian Mbappé est revenu sur cet épisode lors d’un entretien avec Thierry Henry.

À l’occasion de la dernière intersaison, et en parallèle de l’élimination de l’Équipe de France à l’Euro, Kylian Mbappé a fait part de sa volonté d’aller voir ailleurs aux dirigeants du Paris Saint-Germain comme il l’a fait savoir dernièrement à RMC Sport et à L’Équipe . Pour Prime Video, et au cours d’un entretien avec Thierry Henry, l’attaquant du PSG a une nouvelle fois exprimé le désir qui l’habitait à l’intersaison : quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. La suite ? Nous la connaissons, le comité de direction a fait bloc et a incité Mbappé à entrer dans l’ultime année de son contrat avec espoir de le voir prolonger.

« Les gens me disaient est-ce que je suis déçu de ne pas être transféré… Oui, un peu… »