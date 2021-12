Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Mbappé sur son transfert avorté au Real Madrid !

Publié le 5 décembre 2021 à 21h45 par D.M.

Kylian Mbappé est revenu sur ses envies de départ lors du dernier mercato estival et a confirmé qu'il souhaitait rejoindre le Real Madrid.

« J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité ». Interrogé en octobre dernier sur son avenir, Kylian Mbappé a confirmé qu’il avait réclamé son départ à ses dirigeants. Le joueur souhaitait rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, mais les responsables du PSG ont décidé de le conserver, malgré une offre de 200M€ de la part du club espagnol. Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain et qu'un départ en Espagne reste d'actualité, Mbappé est, de nouveau, revenu sur son été agité et sur ses envies d’ailleurs.

« Je voulais découvrir autre chose »