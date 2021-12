Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation dans le dossier de la succession de Mbappé !

Publié le 6 décembre 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé se termine en juin 2022, Leonardo suivrait plusieurs pistes offensives en coulisses. Ainsi, le PSG surveillerait Dusan Vlahovic de la Fiorentina.

Lors d'un entretien accordé à Thierry Henry pour Prime Video Sport , Kylian Mbappé a entretenu le flou sur son futur au PSG : « Mon avenir ? Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps. Et c’est une décision qui n’est pas facile. » Comme révélé par le10sport.com, Leonardo se prépare déjà à un éventuel départ de sa star l'été prochain. Le PSG pense notamment à Robert Lewandowski et à Erling Haaland pour remplacer comme il se doit Mbappé. Le directeur sportif parisien multiplierait les pistes et aurait également coché le nom de Dusan Vlahovic, étincelant avec la Fiorentina.

Le dossier Ikoné n'est pas lié à l'avenir de Vlahovic