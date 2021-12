Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé totalement relancée par Guardiola ?

Publié le 6 décembre 2021 à 0h15 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le PSG songerait à recruter Dusan Vlahovic. Mais le club de la capitale devrait voir un nouveau concurrent arriver dans le dossier puisque Pep Guardiola serait également intéressé par l'attaquant de 21 ans.

L’été dernier, le PSG a certainement pris un gros risque en acceptant de conserver Kylian Mbappé malgré sa situation contractuelle. Si le club de la capitale espérerait toujours voir le joueur de 22 ans étendre son engagement qui arrive à son terme en juin prochain, la direction parisienne ne voudrait pas non plus être prise au dépourvu et se pencherait donc sur la succession de l’international tricolore. Comme le10Sport.com vous le révélait, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les deux priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais Leonardo surveillerait également d’autres attaquants, dont Dusan Vlahovic. Le Serbe fait preuve d’une grande efficacité devant le but avec la Fiorentina depuis la saison dernière et sur cet exercice 2021-2022, il semble être reparti sur les mêmes bases. L’attaquant de 21 ans commence à se faire remarquer en Europe et un nouveau club de Premier League devrait s’ajouter dans la liste de ses courtisans.

Guardiola a entamé les discussions avec la Fiorentina pour Vlahovic