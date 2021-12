Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La deadline est fixée pour Zinedine Zidane !

Publié le 9 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que la possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG fait beaucoup parler en Espagne, ce dossier pourrait même être réglé avant le 6 janvier prochain. Explications.

Zinedine Zidane et le PSG, ça se précise ' Comme le10sport.com vous l’avait révélé en juin dernier, le Qatar privilégiera cette option en cas de départ de Mauricio Pochettino, Zidane étant l’un des grands rêves de Doha depuis maintenant plusieurs années. Nous vous révélions que le Qatar attendait une fenêtre de tir pour tenter sa chance avec l’ancien entraîneur du Real Madrid, et les récentes spéculations sur un possible départ de Pochettino enflamment plus que jamais ce dossier. Mais le PSG est-il vraiment proche de faire venir Zidane ?

Zidane bouclé avant le 6 janvier ?