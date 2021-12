Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est maintenant que tout se joue pour Dembélé !

Publié le 8 décembre 2021 à 13h30 par A.C.

S’il semble vouloir poursuivre sa carrière au FC Barcelone, Ousmane Dembélé s’approche dangereusement de la fin de son contrat et en Premier League, Thomas Tuchel semble prêt à sauter sur l’occasion pour l’attirer à Chelsea.

Tout peut se jouer au cours des prochaines semaines. Dès le 1er janvier, Ousmane Dembélé pourrait négocier avec le club de son choix et donc échapper au FC Barcelone, à moins qu’une prolongation ne soit bouclée avant. Une prolongation qui semble pourtant très lointaine pour le moment, puisque le FC Barcelone doit d’abord affronter son destin européen ce mercredi, face au Bayern Munich. La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet qu’une élimination de la Ligue des Champions pourrait entrainer une perte nette supérieure à 20M€ sur le bilan 2020/2021, que même une victoire en Ligue Europa ne pourra pas rattraper (14,9M€). Un coup fatal aux ambitions du Barça, qui traverse une crise sans précédents, mais également pour une éventuelle prolongation de Dembélé ! Car s’il semble prêt à rester au FC Barcelone, le Français peut compter sur des nombreuses offres très alléchantes...

Le clan Dembélé aurait déjà trois offres

Et elles viendraient toutes de Premier League ! D’après les informations de Mundo Deportivo , l’agent d’Ousmane Dembélé aurait été très sollicité ces dernières semaines et aurait actuellement trois offres concrètes avec Manchester United, Tottenham et Newcastle. Début décembre déjà, Mundo Deportivo annonçait la volonté de Moussa Sissoko de pousser son joueur vers un départ, ce qui semble d’ailleurs avoir enterré les négociations avec le FC Barcelone.

Tuchel veut Dembélé à Chelsea