Mercato - PSG : Leonardo est sur le point de boucler un départ cet hiver !

Publié le 11 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’il ait déposé ses valises cet été au PSG, Georginio Wjnaldum pourrait être prêté dès le mois de janvier à… la Juventus qui serait intéressée par son profil.

Alors qu’il était arrivé libre de tout contrat en provenance de Liverpool à la dernière intersaison, Georginio Wijnaldum était sensé apporter son volume de jeu important dans l’entrejeu du PSG. Néanmoins, après une première partie de saison plus que mitigée, il se pourrait que ce soit déjà l’heure du départ, sous la forme d’un prêt, pour l’international néerlandais. Et bien qu’un retour en Premier League ait beaucoup fait parler ces dernières heures, la prochaine destination de Wijnaldum pourrait être tout autre.

Direction la Juventus pour Wijnaldum ?