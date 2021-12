Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 10 décembre 2021 à 0h45 par A.D.

Alors qu'il sera libre de tout contrat le 30 juin, Antonio Rüdiger susciterait l'intérêt de nombreux clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid. Selon la presse britannique, le défenseur de Chelsea serait encore loin d'une prolongation, mais Thomas Tuchel aurait encore une infime chance de le conserver. Mais au sein du clan Rüdiger, on le verrait partir le 1er juillet.

Arrivé à l'été 2017 à Chelsea, Antonio Rüdiger pourrait y jouer sa toute dernière saison. En fin de contrat le 30 juin avec les Blues , le défenseur allemand partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Une information qui n'aurait pas échappée aux plus grandes écuries européennes. En effet, comme l'a indiqué 90min UK , Antonio Rüdiger serait dans le collimateur d'onze clubs, dont le PSG et le Real Madrid qui seraient les deux favoris. Des clubs qui pourront négocier ouvertement avec le joueur à partir de janvier pour un transfert à 0€. Malgré tout, le départ du pensionnaire de Chelsea serait encore loin d'être acté.

Le clan Rüdiger le voit quitter Chelsea le 1er juillet