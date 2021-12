Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La prochaine destination de Marcelo déjà identifiée !

Publié le 10 décembre 2021 à 0h30 par D.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Marcelo devrait retourner au Brésil. Plusieurs équipes du pays seraient prêts à passer à l'action.

Arrivé en 2007 au Real Madrid, Marcelo est l’un des anciens du vestiaire et reste une voix qui compte dans le vestiaire malgré son temps de jeu réduit. En concurrence au poste de latéral gauche avec Ferland Mendy, le joueur brésilien ne fait pas partie cette saison des premiers choix de Carlo Ancelotti, qui verrait donc d’un bon œil son départ lors du prochain mercato hivernal. Mais les prétendants pourraient attendre la fin de la saison pour mettre la main sur Marcelo.

Marcelo va retourner au Brésil