Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec... Karim Benzema !

Publié le 12 décembre 2021 à 19h15 par A.D.

Pour renforcer son attaque, le PSG serait favorable à une arrivée de Karim Benzema. De son côté, le buteur du Real Madrid ferait du club parisien sa priorité en cas de départ du Real Madrid. Un départ qui pourrait être provoqué par la signature d'Erling Haaland à la Maison-Blanche.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait très bientôt parapher un nouveau bail. D'après El Nacional , le club merengue et le buteur français aimeraient continuer leur aventure ensemble et trouver un accord pour prolonger. Toutefois, Karim Benzema ne compterait pas parapher un nouveau bail avec le Real Madrid à n'importe quelle condition. En effet, l'ancien de l'OL exigerait que Florentino Pérez ne recrute pas Erling Haaland pour prolonger. Et si son président venait à refuser sa requête, Karim Benzema aurait prévu de fuir vers le PSG.

Karim Benzema préfère le PSG en cas de départ du Real Madrid