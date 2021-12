Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare déjà sa vengeance sur le Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 12 décembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Afin de maximiser ses chances de concrètement évoluer sur tous les tableaux pour les années à venir, le Real Madrid espérerait à la fois mettre la main sur Kylian Mbappé ET Erling Braut Haaland. Un duo d’enfer auquel le PSG ne compterait pas témoigner la saison prochaine, au point de sortir le grand jeu pour recruter Haaland.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien se trouver dans l’obligation de dénicher le successeur de Kylian Mbappé pour qui le contrat au Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin 2022. Le10sport.com vous a fait part en août dernier d’une volonté du PSG de remplacer Mbappé par Erling Braut Haaland, certes sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, mais dans lequel une clause libératoire de 75M€ est fixée et effective à compter de l’été 2022. Et témoignant du désir du Real Madrid d’également mettre la main sur Haaland, le PSG devrait riposter.

Le PSG veut empêcher le Real Madrid d’aligner Mbappé et Haaland !