Mercato - Real Madrid : La grosse annonce d'Alaba sur son intégration !

Publié le 12 novembre 2021 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, David Alaba s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid cet été. Alors qu'il défend les couleurs de la Maison-Blanche depuis quelques mois, l'international autrichien s'est prononcé sur son adaptation.

Après onze saisons de bons et loyaux services avec l'équipe première du Bayern, David Alaba a décidé de changer d'air et de se lancer un tout nouveau défi. En fin de contrat le 30 juin, l'international autrichien s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real de Carlo Ancelotti cet été. Alors qu'il évolue à la Maison-Blanche depuis quelques mois, David Alaba s'est livré sur son intégration dans son nouveau club.

«Il m'a fallu du temps pour m'adapter, mais maintenant, je me sens comme à la maison à Madrid»