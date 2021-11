Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba prend un énorme tournant !

Publié le 12 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il soit dans le viseur du PSG en marge du prochain mercato estival où il pourrait bénéficier du statut d’agent libre, Paul Pogba voudrait signer un contrat en or à Manchester United. Sa blessure contrecarrerait cependant ses plans.

Cela fait à présent plus de deux ans que Paul Pogba fait parler de lui à l’approche des périodes de transfert. En juin 2019, le Français révélait lors d’une tournée en Asie pour son équipementier qu’il était temps pour lui de se lancer un nouveau challenge après trois années passées à Manchester United. Son agent Mino Raiola confiait en décembre dernier que l’histoire entre Pogba et United était « terminée ». De quoi permettre au PSG de tenter sa chance dans ce dossier, d’autant plus que son contrat chez les Red Devils prendra fin en juin prochain. Néanmoins, la volonté première de Paul Pogba serait… de prolonger !

Pogba veut un contrat en or à United, mais…