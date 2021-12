Foot - OM

OM : Les confidences de Saliba sur… Sampaoli !

Publié le 18 décembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Élément phare de l’effectif de Jorge Sampaoli, Wiliam Saliba s’est confié sur ce qui anime l’entraîneur de l’OM : « la gagne ».

Afin de remplacer André Villas-Boas et de mettre fin à la période d’intérim de Nasser Larguet, les décideurs de l’OM prenaient la décision de nommer Jorge Sampaoli à la toute fin du mois de février dernier. De par son tempérament et sa constante énergie débordante sur la bouche, le technicien argentin a rapidement été adopté par les supporters de l’OM. Et en l’espace de quelques mois, lui qui a déposé ses valises cet été sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance d’Arsenal, William Saliba a pu bien s’imprégner de la méthode Sampaoli. Devenu très vite indéboulonnable en défense centrale, Saliba s’est livré sur la philosophie du coach de l’OM.

« Retenir qu’une chose de Sampaoli ? Amoureux de la gagne »