OM - Malaise : L’énorme mea culpa de Luis Henrique sur ses performances !

Publié le 17 décembre 2021 à 15h30 par T.M.

Arrivé en 2020 à l’OM, Luis Henrique était très attendu sur la Canebière. Débarqué en provenance du Brésilien, l’ailier était même comparé à un certain Kylian Mbappé. La pression était énorme et jusqu’à présent, Luis Henrique ne s’est pas montré à la hauteur des espérances. Et le principal intéressé le sait très bien…

Avec un plan sur le long terme et la recherche d’une future plus-value, Pablo Longoria a notamment tenté un pari au Brésil à l’été 2020. L’Espagnol, qui était alors directeur sportif de l’OM, était ainsi aller chercher Luis Henrique, lui appartenait alors à Botafogo. Et concernant le Brésilien, les promesses étaient énormes. « Il a de la vitesse, de la puissance. C'est un joueur du futur », annonçait même Pablo Longoria à l’arrivée de Luis Henrique. L’OM pensait ainsi tenir sa pépite, mais les fans ont vite déchanté. Sur le terrain, les éclairs de génie du joueur de 20 ans ont été rares et les interrogations n’ont cessé de se multiplier à son égard. L’OM et Longoria se seraient-ils trompés en allant chercher Luis Henrique au Brésil ? Pour faire taire ses détracteurs, le Marseillais va vite devoir inverser la tendance concernant ses prestations. D’ailleurs, le joueur de Jorge Sampaoli le sait bien, il n’est actuellement pas au niveau.

« Je ne suis pas satisfait de mes prestations »