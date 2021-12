Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique sur le départ ? Il répond !

Publié le 17 décembre 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ en prêt alors qu’il peine à obtenir du temps de jeu à l’OM, Luis Henrique affiche pourtant sa détermination à s’imposer au sein du club phocéen.

Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020 pour 8M€ en provenance de Botafogo, Luis Henrique (20 ans) peine à confirmer les nombreux espoirs placés en lui. L’attaquant brésilien, qui n’a toujours pas inscrit le moindre but cette saison, semble en manque de confiance et surtout de temps de jeu, et La Provence avait d’ailleurs récemment annoncé que l’OM comptait le laisser partir en prêt durant le mercato hivernal pour qu’il aille se relancer. Mais Luis Henrique voit les choses autrement…

« Je ne pense pas à aller ailleurs »