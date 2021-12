Foot - OM

OM - Malaise : Cet énorme coup de gueule concernant Steve Mandanda !

Publié le 16 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Relégué au second plan suite à l’arrivée de Pau Lopez à l’OM, Steve Mandanda a vu Pascal Olmeta voler à son secours.

Cet été, l’OM a pris une grosse décision en allant chercher un nouveau gardien alors que Steve Mandanda était encore là. Ainsi, Pau Lopez est arrivé en provenance de l’AS Rome et l’Espagnol a chamboulé la hiérarchie sur la Canebière. Alors que Mandanda était intouchable jusqu’à présent, le voilà désormais relégué sur le banc de touche. Une situation difficile à voir pour Pascal Olmeta, qui n’a pas hésité à pousser un coup de gueule à ce sujet.

« Mandanda a tout perdu »