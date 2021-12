Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça prépare un terrible coup à Longoria !

Publié le 18 décembre 2021 à 22h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation du milieu de terrain français, le FC Barcelone voudrait plus que jamais en profiter pour boucler un coup à 0€.

Boubacar Kamara ne devrait plus évoluer à l'OM la saison prochaine. Formé à Marseille, le milieu de terrain français sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne rempile pas d'ici là. Et alors que Boubacar Kamara ne serait pas vraiment favorable à une prolongation, Pablo Longoria se retrouve dos au mur. D'autant que son protégé pourra négocier avec le club de son choix dès le début du mois de janvier. Et pour ne pas arranger les affaires du président de l'OM, les prétendants ne manqueraient pas pour Boubacar Kamara.

Le Barça n'a pas oublié Boubacar Kamara