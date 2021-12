Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un énorme soutien après son arrivée !

Publié le 18 décembre 2021 à 22h00 par B.C.

PDG de la Ligue du Qatar, Ahmed Khellil Abbassi est revenu sur le départ de Xavi d’Al-Sadd pour rejoindre le FC Barcelone et prendre la succession de Ronald Koeman.

Après le mauvais début de saison réalisé par le FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de faire appel à Xavi pour lancer un nouveau projet en Catalogne. L’ancien milieu du club culé bénéficie d’une énorme cote de popularité chez les Blaugrana et devrait donc avoir le temps pour apporter les changements jugés nécessaires en interne, telle est en tout cas la volonté d’Ahmed Khellil Abbassi, président de la Ligue du Qatar, qui s’est prononcé sur l’arrivée au Barça de l’ancien coach d’Al-Sadd.

« Il aura besoin de temps »