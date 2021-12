Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo calme le jeu dans le dossier Zidane…

Publié le 20 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il est spécifié dans la presse que des contacts ont eu lieu entre le PSG et Zinedine Zidane dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino, Leonardo a tenu à remettre de l’ordre.

En coulisse, Mauricio Pochettino n’apporterait pas entière satisfaction que ce soit à Paris ou à Doha comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier. Depuis, la piste Zinedine Zidane a pris de plus en plus d’ampleur en interne alors que l’ancien coach du Real Madrid ne ferme à présent plus la porte à une potentielle venue au PSG pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, toujours selon les informations du 10sport.com. Cependant, le directeur sportif Leonardo a tenu à calmer les ardeurs de tout le monde dans le dossier Zidane.

« Nous n’avons jamais contacté Zidane »