Mercato - PSG : La grande annonce de Dani Alves sur l’intégration de Lionel Messi !

Publié le 20 décembre 2021 à 14h15 par Th.B.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Dani Alves s’est confié sur la lenteur de l’adaptation de l’Argentin au PSG en expliquant les raisons de ce phénomène.

Malgré ses cinq buts inscrits en Ligue des champions lors des six matchs du PSG en Ligue des champions cette saison, Lionel Messi peine à pleinement s’intégrer à la philosophie de Mauricio Pochettino au PSG et se fait par moments particulièrement discret au milieu de ses partenaires. De quoi permettre à certains observateurs de souligner un problème d’adaptation pour Lionel Messi qui a effectué l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone. Ex-coéquipier de Messi au Barça , Dani Alves a tenu à calmer le jeu en expliquant qu’il lui faudra du temps.

« Peu importe ton nom, tu auras une période d’adaptation »