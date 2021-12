Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour une piste hivernale de Xavi !

Publié le 21 décembre 2021 à 9h30 par Th.B.

Écarté du groupe de Mikel Arteta à Arsenal, qui pourrait prendre la décision de recruter un attaquant cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang chercherait à partir. Cependant, le FC Barcelone pourrait ne pas assumer son salaire.

Bien que Pierre-Emerick Aubameyang soit sous contrat jusqu’en juin 2023 à Arsenal, sa situation sportive semble avoir pris une tournure inéluctable. Écarté des trois dernières sorties des Gunners par Mikel Arteta pour des raisons disciplinaires, Aubameyang pourrait être amené à quitter Arsenal. D’ailleurs, selon le journaliste Ekrem Konur, le Gabonais aimerait plier bagage dès le mercato hivernal et disposerait de portes de sorties en Espagne et en Italie. Le FC Barcelone garderait un oeil sur l’évolution de sa situation, souhaitant recruter Ferran Torres et un autre attaquant selon la Cadena SER.

Arsenal cherche un attaquant, mais Aubameyang est trop cher pour le Barça