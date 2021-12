Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut toujours compter sur un allié de taille pour Icardi !

22 décembre 2021

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2019, Mauro Icardi est régulièrement annoncé proche d’un possible retour en Serie A.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Mauro Icardi ne cesse de faire parler. A la peine au Paris Saint-Germain cette saison, l’attaquant subi la concurrence de Lionel Messi, de Neymar ainsi que de Kylian Mbappé et ne fait rien pour se rendre indispensable. Plusieurs médias ont donc évoqué un possible départ au cours du mercato hivernal, avec le PSG qui négocierait déjà avec la Juventus, qui souhaiterait décrocher un prêt de six mois. Pourtant, Le Parisien a annoncé ce mercredi que Leonardo n’aurait aucune intention de laisser filer Icardi en janvier...

Allegri pousse pour avoir Icardi, mais...