Mercato - PSG : Une opération sensationnelle montée pour Haaland ?

Publié le 31 décembre 2021 à 4h00 par A.C.

Erling Haaland intéresse énormément de clubs, du PSG à Manchester City, en passant Par le FC Barcelone et le Real Madrid. Pourtant, le Borussia Dortmund compte bien le retenir un peu plus longtemps...

Il est avec Kylian Mbappé le joueur appelé à dominer la planète football lors des prochaines années. A seulement 21 ans, Erling Haaland a déjà tout d’un grand et ses prestations sous le maillot du Borussia Dortmund n’ont pas tardé à attirer l’attention. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est sur le coup pour oublier Kylian Mbappé, mais d’autres clubs seraient intéressés. C’est le cas du FC Barcelone, qui aimerait miser gros sur Haaland pour créer un tout nouveau projet victorieux, après le départ de Lionel Messi au PSG.

Dortmund veut proposer 20M€ par an à Haaland