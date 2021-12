Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà écarté un scénario pour Mbappé !

Publié le 31 décembre 2021 à 10h00 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble s’approcher doucement mais surement du Real Madrid.

C’est comme si on connaissait déjà la fin du film. Depuis que le Paris Saint-Germain a refusé jusqu’à 200M€ cet été pour le lâcher, Kylian Mbappé semble être destiné à rejoindre le Real Madrid. Il faut dire que son contrat se termine dans seulement quelques mois et une prolongation semble désormais devenue impossible. Ces derniers jours il a semé les indices dans des entretiens accordés à CNN ou encore à La Gazzetta dello Sport , mais le tirage au sort de la Ligue des Champions pourrait quelque peu retarder les choses. Le PSG et le Real Madrid s’affronteront en effet en février et mars, avec Mbappé qui ne semble pas vouloir être déconcentré par autre chose que le football d’ici là.

Un transfert cet hiver n’a jamais été une possibilité