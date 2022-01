Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation sur le feuilleton Camavinga !

Publié le 3 janvier 2022 à 4h00 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Eduardo Camavinga a filé au Real Madrid. Mais pour l’international français, les choses auraient pu être bien différentes. Explications.

Le feuilleton Eduardo Camavinga a animé le dernier mercato estival. Alors que le Français n’avait plus qu’un an de contrat à Rennes, il était très courtisé. Le PSG et Manchester United étaient très intéressés, mais c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise, moyennant environ 30M€. Aujourd’hui, Camavinga est un joueur de Carlo Ancelotti, continuant ainsi sa progression au sein de la Casa Blanca. Toutefois, comme révélé par Fabrizio Romano, c’est en Premier League qu’il aurait pu filer…

Manchester United était proche de rafler la mise !