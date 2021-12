Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Comment le Real Madrid a devancé le PSG pour Eduardo Camavinga…

Publié le 28 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid. Mais l’ancien de Rennes avait d’autres propositions, comme celle notamment du PSG.

Aujourd’hui, Eduardo Camavinga est donc un joueur du Real Madrid. Un transfert qui s’est finalement accéléré et bouclé dans les derniers jours du mercato estival. Alors que l’international français avait redémarré la saison avec Rennes, il aurait pu attendre la fin de cet exercice pour quitter libre la Bretagne. Cela ne s’est finalement pas passé comme ça. Moyennant 30M€, Camavinga a rejoint le Real Madrid, lui qui aurait également pu s’engager avec le PSG ou encore Manchester United.

Camavinga a fait la différence !