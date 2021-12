Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L'énorme message du clan Camavinga sur sa situation !

Publié le 19 décembre 2021 à 13h00 par D.M.

Barré par la concurrence au milieu de terrain, Eduardo Camavinga attend son moment au Real Madrid. Le milieu de terrain continue d'apprendre et espère obtenir sa chance avant la fin de la saison.

Arrivé en toute fin de mercato estival en provenance de Rennes, Eduardo Camavinga avait réussi ses débuts au Real Madrid. Pour son premier match sous son nouveau maillot, le milieu de terrain avait trouvé le chemin des filets. Mais la suite a été plus compliquée pour le joueur de 18 ans, barré dans l’entrejeu par le trio formé de Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric. Mais en interne, Camavinga ne se montrerait pas particulièrement inquiet, malgré son faible temps de jeu.

« Il n’est pas inquiet »