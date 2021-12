Foot - Real Madrid

Real Madrid : Une décision radicale prise pour Benzema ? La réponse de Deschamps

Publié le 17 décembre 2021 à 22h00 par D.M.

Didier Deschamps a confirmé que Karim Benzema était toujours sélectionnable, malgré sa condamnation dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Le tribunal correctionnel de Versailles avait rendu son verdict le 24 novembre dans l’affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena. Reconnu coupable de complicité de tentative de chantage, Karim Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d'amende. Le joueur du Real Madrid et ses avocats ont immédiatement décidé de faire appel. Désormais la question se pose : Cette décision pourrait-elle avoir une incidence sur la carrière internationale de Karim Benzema ? Ce vendredi, Didier Deschamps a répondu à cette interrogation et s’est montré plutôt clair.

« Karim Benzema est sélectionnable »