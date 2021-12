Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema fait passer un message fort au PSG !

Publié le 15 décembre 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Après avoir reçu le trophée AS mardi soir récompensant le sportif de l’année en Espagne, Karim Benzema s’est prononcé sur le choc à venir en Ligue des Champions face au PSG, et le buteur du Real Madrid affiche ses ambitions…

Alors que le PSG et le Real Madrid croiseront le fer les 15 février et 9 mars prochain en 8es de finale de la Ligue des Champions, Karim Benzema semble déjà particulièrement motivé avant ce choc ! Le buteur français de 33 ans, titulaire indéboulonnable au sein du Real Madrid, a d’ailleurs reçu mardi soir le trophée AS récompensant sa nouvelle saison remarquable avec le club merengue. Et en marge de la remise de ce titre individuel, Benzema a fait passer un message au PSG…

« Le PSG est une grande équipe, mais… »